Когда в Украине можно будет купить вакцину против Covid-19

Стоимость препарата будет зависеть от компании-производителя. Фото: pixabay.com

В продаже вакцина от коронавируса в Украине может появиться не раньше лета 2021 года.

Однако Министерство здравоохранения не регулирует этот вопрос, сказал глава ведомства Максим Степанов в эфире "Завтрака с 1+1".

"Общаясь, в частности, с производителями вакцин, и зная, как страны ограничивают выход на коммерческий рынок, ограничивают экспорт, то, мне кажется, это вряд ли раньше будет", - отметил Степанов.

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Он также добавил, что стоимость вакцины будет зависеть от компании-производителя.

"Те предложения, которые мы получали по вакцинам, то они начинались от $7 за дозу, а заканчивались стоимостью более $33", - сказал министр.

В Украине вакцинацию планируют начать с середины февраля. Она будет проходить в 5 этапов. Во время каждого из них прививки будут делать определенной группе риска. Первыми вакцину получат медики.