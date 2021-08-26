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четверг, 26 августа 2021 21:40

Когда в Украине может начаться новый локдаун

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Когда в Украине может начаться новый локдаун
Новый локдаун может начаться в ноябре. Фото: Reuters

Новый локдаун в Украине может начаться в ноябре.

Тогда страна может приблизиться к красной зоне карантина, сказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "ВВС Украина".

"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся, новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", - заявил он.

При массовой вакцинации от коронавируса локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь или совсем не вводить, добавил он.

Хотя локдаун принимает местная власть, могут быть общегосударственные ограничения. Их внедрят в случае существенного ухудшения ситуации.

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Сейчас от ухудшения ситуации с коронавирусом больше всего страдают восточные и западные области.

За последние сутки в Украине выявили 727 новых больных коронавирусом. Из них детей - 46, медработников - 10. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 276 590 человек. Умерли 53 521 пациент, из них 20 - за последние сутки. Выздоровели 2 202 160 человек, за последние сутки - 382.

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