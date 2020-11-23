Когда в Украине будет вакцина от Covid-19

Первый транш составит 1,2 млн доз. Фото: unsplash

Для украинцев вакцины станут доступными в мае-июне следующего года благодаря программе COVAX.

Об этом пишет "Экономическая правда".

"Как сообщает ВОЗ, вакцины наиболее вероятно станут доступными в мае-июне 2021 года. По программе COVAX, гарантированно будет доставлена ​​вакцина для 20% населения, а остальные государство будет покупать самостоятельно", - отметили в правительстве.

Первый транш составит 1,2 млн доз. В целом Украина получит до 8 млн доз. Этого хватит на прививки 4 млн населения.

Прежде всего вакцина станет доступной для людей из группы риска: медработников, людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями.

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По информации Минздрава, правительство также ведет переговоры с компаниями Moderna и Pfizer-BioNTech по поставкам вакцины в Украину. Их результаты не могут объявить публично по требованиям производителей.

Ранее сообщалось, что на приобретение вакцины в госбюджете 2021 года предусмотрено 19,4 млрд грн. Еще €50 млн Украина направит из средств на развитие муниципальной инфраструктуры Европейского инвестбанка.

Источник в правительстве сообщил, что на прошлой неделе президент Владимир Зеленский провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель по поводу приобретения препарата, одним из разработчиков которого является немецкая компания BioNTech.

Если заявленные для покупки вакцины средства выделят, то Украина сможет приобрести около 38 млн доз препарата от Pfizer-BioNTech. Этого хватит для вакцинации 19 млн граждан.

За последние сутки в Украине обнаружили 10 945 новых больных коронавирус. Из них детей - 491, медработников - 447.