Когда почкам нужна помощь: назвали 7 симптомов

Почки являются естественным фильтром организма. ФОТО: wworld.com.ua

Почки очищают кровь и выводят из организма продукты обмена.

Перечень симптомов, которые могут указывать на нарушение функции этих органов, подал inspirestory.

1. Отеки. Почки регулируют количество жидкости в организме. Лишнюю выводят с мочой. Если не справляются со своей работой, избыток жидкости начинает накапливаться в теле. Это и приводит к появлению отеков. Чаще всего – под глазами, на руках и ногах.

2. Проблемы с мочеиспусканием. На болезнь почек может указывать появление в моче крови, пены или пузырей. Тревожным звонком считается также чувство дискомфорта при мочеиспускании и частые ночные позывы.

3. Зуд. Если почки работают не в полную силу, в организме накапливаются токсичные продукты. В частности, растет концентрация мочевины, креатинина и мочевой кислоты. Одним из симптомов этого является зуд. По ощущениям он не похож на обычное раздражение: ощущается не поверхностно, а будто под самой кожей.

4. Тошнота и рвота. Накопление токсинов на фоне почечной недостаточности приводит к самоотравлению организма. Поэтому и симптомы соответствующие.

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5. Боль в ногах или в нижней части спины. Может указывать на наличие в почках камней или инфекции. При этом боль обычно сопровождается проблемами с мочеиспусканием.

6. Плохой привкус во рту, несвежее дыхание. Такие проблемы часто возникают из-за интоксикации на фоне ухудшения работы почек. Привкус обычно бывает металлический. Из-за него может меняться вкус пищи, особенно мяса. При этом часто ухудшается аппетит и, как следствие, снижается вес.

7. Необъяснимая усталость. Почки влияют на образование красных кровяных телец, обеспечивающих организм кислородом. Если почки работают хуже, количества кровяных телец становится недостаточно и организм начинает страдать от недостатка кислорода. Поэтому ощущается усталость и истощенность.

Другим органом, который защищает организм от токсинов и побочных продуктов, является печень. Серьезное нарушение ее функций может привести к коме и даже смерти. Указывают на проблемы с печенью изменения в цвете кала и мочи, беспричинные синяки и другие симптомы.