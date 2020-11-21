Когда могут ввести жесткий карантин: премьер-министр назвал условие

План жесткого карантина разрабатывают, но это план "Б". Фото:

Жесткий карантин введут, если не сработает карантин выходного дня.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, план жесткого карантина разрабатывают, но это план "Б".

"Мы начали публичное обсуждение этого плана "Б", чтобы вся страна понимала его. Мы хотим, чтобы наши шаги были понятными и предсказуемыми для людей и бизнеса. На этой неделе мы дважды встречались с городскими головами. Состоялась встреча с Советом церквей. Встреча и обсуждение с бизнесом", - говорит Шмыгаль.

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По его словам, для городских голов разослали опросы относительно того, какие противоэпидемические правила и ограничения они видят оптимальными. Обсудили, какие ограничения для каких мест скопления людей лучше применить. Идут ежедневные консультации с эпидемиологами и инфекционистами, анализируется ситуация по каждому региону.

"Прошедшие выходные показали, что люди ограничили свою мобильность, больше всего с момента весеннего карантина. Это значит, что уменьшились долговременные контакты между различными социальными группами. Соответственно меньше шансов, что здоровые люди подхватили вирус. Поэтому, эти и следующие выходные будет действовать карантин выходного дня. После этого мы можем оценить его результат", - говорит Шмыгаль.

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни. Дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги "с собой"), работа ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС.