Когда китайская вакцина от коронавируса появится на рынке

В декабре 2020 года китайская вакцина станет доступной. Фото: pixabay

В конце декабря этого года на рынке будет доступна китайская вакцина против коронавируса.

Она будет стоить меньше 1000 юаней (144 долларов США) за две дозы, сообщил руководитель Китайской национальной фармацевтической группы (Sinopharm) Лию Джинжен.

По его словам, не все 1,4 миллиарда граждан Китая должны будут вакцинироваться.

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Джинжен также отметил, что уже сам сделал вакцинацию двумя дозами и не испытывает побочных эффектов.

Накануне Китай сообщил о регистрации своей первой вакцины против нового коронавируса.

О регистрации первой вакцины от коронавируса в России объявил Владимир Путин. Одна из его дочерей уже получила эту вакцину. В 38 взрослых здоровых добровольцев, тестировали российскую вакцину от Covid-19, зафиксировали в общем 144 побочных эффектов, часть из которых наблюдается до сих пор.