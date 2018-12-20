Кофеин уменьшает чувство тревоги у людей

Кофеин может ухудшать чувство тревоги у людей, склонных к этой проблеме.

"Кофеин - это плохо для людей, которых беспокоит чувство тревоги. Природные эффекты кофеина стимулируют ряд ощущений, например, повышение уровня сердцебиения, температуры тела и дыхания. На психологическом уровне мозга сложно отличить эти ощущения от тех, которые провоцирует тревога", - пишет издание Health.com.

Врач связывает негативные последствия с потреблением кофеина в размере более 200 миллиграммов, что соответствует около двум чашкам кофе.

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