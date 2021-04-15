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четверг, 15 апреля 2021 14:09

Карантин: увеличилось количество областей в красной зоне

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Карантин: увеличилось количество областей в красной зоне
МЗ изменили списки красных зон. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения обновило распределение карантинных зон. Показатель госпитализаций больных с Covid-19 превышен в 19 областях и в Киеве.

На красном уровне находится 12 областей и столица Украины, сообщает Минздрав.

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Согласно данным, в красной зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская и Черновицкая области. В желтой зоне находятся 3 области: Ивано-Франковская, Закарпатская и Херсонская.

Показатель госпитализаций выше определенного в 60 на 100 тыс. населения в 20 регионах: Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях.

По состоянию на 14 апреля в Киеве показатель госпитализации составляет 90,8. Занятость коек с кислородом при определенном показателе 65% - 80,4%.

Самый высокий показатель госпитализаций по состоянию на 14 апреля в Хмельницкой области - 126,8 на 100 тыс. населения, Черниговской - 95,6, Сумской - 93,2, Житомирской - 93,1.

Самый высокий показатель загруженности коек с кислородом по состоянию на 14 апреля, кроме Киева, в Николаевской области - 76,3%, Одесской - 74,4%, Львовской - 74,1%, Киевской - 73,5% при определенном показателе 65%. Всего индикатор наполненности коек с кислородом превышают столица и 8 областей.

За последние сутки в Украине обнаружили 16 427 новых больных на коронавирус. Из них детей - 628, медработников - 383. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1625), Харьковской (1168), Хмельницкой (1088), Запорожской (1015) и Днепропетровской (1005) областях.

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