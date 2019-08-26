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вторник, 27 августа 2019 05:25

Каких врачей необходимо регулярно посещать

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Каких врачей необходимо регулярно посещать
Необходимо следить за своим здоровьем не хуже чем за манекюром

Для того, чтобы вовремя увидеть проблемы со здоровьем следует регулярно проверять зрение, щитовидную железу и делать УЗИ сердца.

Гормональные сбои начинаются из-за плохого функционирования щитовидной железы.

Проверять нужно хотя бы раз в год. После сорока лет, лучше это делать чаще.

Глаза - очень чувствительные органы, которые стоит проверять не реже чем каждые шесть месяцев, рассказывает 2plus2.ua.

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Сердце - орган, который отвечает за работу всех органов без исключения, поэтому стоит следить за его состоянием.

Важно проходить обследование органов, с которыми у вас есть хронические проблемы.

Многих болезней можно было бы избежать, если бы люди относились к своему организму более внимательно. Чаще всего люди обращаются к врачу только тогда, когда уже есть определенные жалобы на самочувствие. И в идеале делать это стоит тогда, когда вы еще полностью здоровы.

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