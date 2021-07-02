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пятница, 02 июля 2021 10:10

Какие вакцины эффективны против штамма Delta - в ЕС дали ответ

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Какие вакцины эффективны против штамма Delta - в ЕС дали ответ
В ЕС назвали вакцины, которые влияют на опасный штамм коронавируса. Фото: Reuters

Все четыре зарегистрированные в Европейском союзе вакцины предоставляют защиту от штамма Delta.

Об этом заявили в Европейском агентстве медпрепаратов, которое является регуляторным органом Евросоюза в этой области, передает "Радіо Свобода".

Руководитель вакцинных стратегий EMA Марко Кавалере сказал на брифинге, что две дозы вакцины защищают и от штамма Delta.

Лабораторные анализы показывают, что антитела, которые возникают после вакцинации, способны нейтрализовать этот штамм.

"За последние месяцы был уже ряд штаммов, и мы ожидаем, что их будет еще больше", - сказал Кавалере.

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Сейчас в ЕС одобрили вакцины Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Первые три из них для полной вакцинации требуют двух доз, последняя действует как однодозовая.

Компания Moderna сообщила, что ее вакцина от Covid-19 эффективна против вариантов коронавируса, в частности против более заразного штамма Delta. Согласно проведенному анализу, по варианту Delta наблюдается лишь "незначительное сокращение нейтрализующих титров", производимых вакциной. Подобным образом вакцина проявляет себя и в ситуации с другими индийскими штаммами, а также с бразильским вариантом Delta.

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Дата
02
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