Какие шапки защищают женщин от облысения

Утепленные наушники ускоряют облысения женщин Фото: tmu.org.ua

Женщины могут полысеть после 30 лет. Тогда кожа головы грубеет и ухудшается кровоснабжение. Улучшить дело может ношение шапки. Безопасной является ли она из натуральных материалов

Об этом рассказывает Маргарита Абрамова, столичный трихолог.

"Самые для волос шерстяная, вискозная или махровая шапки. Подложка должна быть только из натуральных материалов - хлопка, шелка. Тогда председатель дышит, сосуды не пережимаются", - отмечает врач.

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Когда в мороз очень нужно выйти без шапки, волосы стоит прыскать несмываемым спреем с протеинами. Он защитит от мороза и ветра.

Наушники и повязки голову не защитят. Закрывают малой площади. Плотно прилегающие наушники сдавливают сосуды. Это ухудшает кровоснабжение и питание волосяных луковиц.

Если волосы вылезает, следует избавиться от причины стресса, принимать витамины, не пить кофе и не курить. Полезно каждый вечер делать массаж головы деревянным гребешком или пальцами

Из подручных средств можно сделать длинные ресницы, красивые брови, отбелить зубы и укрепить ногти. Для того, чтобы сделать румяна нарезать помидоры тонкими ломтиками и посыпать сахаром. Затем помассируйте кожу в течение 10 минут. Чтобы ресницы были густые и длинные, их нужно намазать на ночь вазелином.