Какие самые распространенные ошибки правильного питания совершают во время похудения

Почему лишний вес не уходит. Фото: pinterest.com

Когда начинаешь худеть, мечтаешь поскорее увидеть результат. Но бывают случаи, когда усилий куча, а до желаемого веса далеко.

Но в погоне за фигурой мечты можно ошибиться и навредить здоровью. Gazeta.ua расскажет о самых распространенных ошибках тех, кто правильно питается, чтобы похудеть.

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1. Зацикленность на белках, жирах, углеводах. Питание это 80% успеха в похудении. И желая быстрее сбросить лишнее многие начинают экспериментировать со своим рационом. Это неправильный подход. В рационе обязательно должны присутствовать белки, жиры и углеводы. Если организм будет испытывать дефицит одного из макроэлементов, то это сразу же скажется на самочувствие.

2. Употребление обезжиренных или "диетических" продуктов. Не стоит забывать, что организму нужны полезные жиры для правильного метаболизма. В "диетических" продуктах много сахарозаменителей и эмульгаторов, которые не помогают худеть.

3. Игнорирование плохого самочувствия. Если плохо уже больше недели, то не стоит игнорировать эти колокольчики. Это значит, что организму не хватает каких-то витаминов или наоборот, что перебор с определенными продуктами. Следует пересмотреть свой рацион, а также посоветоваться с врачами.

4. Зацикливание на взвешивании и измерении параметров. Каждый день взвешиваться и делать замеры - не лучшая идея. Это только негативно влияет на нервную систему, а также никак не ускоряет процесс похудения. Вставать на весы и делать замеры нужно раз в неделю.

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