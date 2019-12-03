Какие продукты чаще всего вызывают аллергию

Аллергия на шоколад - одна из самых распространенных. Фото: candiland.ru

Орехи и бобы, шоколад, цитрусовые и яйца чаще всего вызывают аллергию.

Аллергия на бобовые и орехи может привести к анафилактическому шоку. Человек может умереть.

Шоколад вызывает аллергию через соевый лецитин, ореховые наполнители или глютен, сухое молоко и пальмовое масло, пишет lady.tochka.net.

Молочные продукты могут не усваиваться организмом. Это часто называют непереносимостью лактозы, от которой сейчас страдает большое количество людей. Аллергия на молоко не одно и то же, что и непереносимость. Но стоит обязательно сдать анализы на аллергены.

Цитрусовые - самый известный аллерген. Лишние фрукты могут раздражать желудочно-кишечный тракт, вызвать отеки.

Мед может стать причиной отека гортани и заблокировать дыхательные пути у аллергиков.

Рыба чаще всего вызывает аллергию у детей, однако бывает и у взрослых.

Аллергией на крупы и каши страдает один из 200 человек.

Среди частых аллергенов является и яйца.

Аллергия - это реакция организма на чужеродный белок. Может передаваться по наследству или возникать самостоятельно. Проявляется она высыпанием на коже или заложенным носом. Часто на аллерген реагирует только слизистая дыхательных путей. Возникает одышка и кашель. Глаза краснеют и слезятся.