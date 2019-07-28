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понедельник, 29 июля 2019 05:28

Какие популярные женские привычки могут вызвать рак

1 Комментировать
Какие популярные женские привычки могут вызвать рак
Самолечение может быть вредным для вашего здоровья

Спровоцировать рак может неправильное питание, помады и гель-лаки.

Онколог Антон Шкиряк сообщает, что заболеть раком можно через пищу с содержанием канцерогенов. Это могут быть сосиски и колбасы.

В домашней свинине и сале есть много денатурированного белка, также может привести к плохим последствиям.

Если следовать рекомендациям, все будет хорошо, но чрезмерное злоупотребление процедурой гель лак опасно, ведь туда входит формальдегид. -За чего нельзя переносить такой лак и смотреть и его состав, советует golos.ua.

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В помаду добавляют оксид титана, вызывает онкологические процессы в организме. Это химическое вещество также содержится и во всех красках для волос.

Не стоит беспокоиться и доводить себя до стресса. Это провоцирует нарушение работы органов кровообращения, патологии сосудов.

Чтобы снизить процент вероятности заболевания раком, необходимо вести здоровый образ жизни, иметь верные пищевые привычки, выполнять физические нагрузки, пить чистую воду, заявляют онкологи.
Когда возникают проблемы со здоровьем - обращайтесь к медикам. Не занимайтесь самолечением.

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