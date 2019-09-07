Какие медицинские исследования являются бесплатными для украинцев

Полный список бесплатных медицинских исследований Фото: meddoslid.com

Девять лабораторных исследований и быстрых тестов является гарантированно бесплатными в Украине.

Бесплатные исследования финансирует государство, а медучреждениям эти услуги оплачивает НСЗУ Национальная служба здоровья Украины, сообщает бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.

К таковым относятся:

Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой

Общий анализ мочи

Глюкоза крови

Общий холестерин

Быстрый тест на беременность

Быстрый тест на тропонин (для экспресс-диагностики острого инфаркта миокарда)

Быстрый тест на ВИЧ

Быстрый тест на вирусные гепатиты

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая руководительница Минздрава рассказала, что будет делать на посту

Все исследования проводят в том медицинском учреждении, где пациент имеет декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.

"Всеми материалами для проведения этих исследований: вакуумные пробирки для анализа крови, перчатки, салфетки, вату, шприцы или контейнеры для сбора мочи также обеспечивает медицинское учреждение. Пациенты не должны приносить их с собой или оплачивать дополнительно ", - говорит Супрун.

Другие исследования и анализы человеку при необходимости выполняются по направлению семейного врача в поликлиниках или больницах.

Если у пациента требуют деньги за проведение бесплатных исследований, то можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 1677 и оставить свою жалобу.