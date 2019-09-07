Какие медицинские исследования являются бесплатными для украинцев

Девять лабораторных исследований и быстрых тестов является гарантированно бесплатными в Украине.
Бесплатные исследования финансирует государство, а медучреждениям эти услуги оплачивает НСЗУ Национальная служба здоровья Украины, сообщает бывшая и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун в Facebook.
К таковым относятся:
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой
Общий анализ мочи
Глюкоза крови
Общий холестерин
Быстрый тест на беременность
Быстрый тест на тропонин (для экспресс-диагностики острого инфаркта миокарда)
Быстрый тест на ВИЧ
Быстрый тест на вирусные гепатиты
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Все исследования проводят в том медицинском учреждении, где пациент имеет декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром.
"Всеми материалами для проведения этих исследований: вакуумные пробирки для анализа крови, перчатки, салфетки, вату, шприцы или контейнеры для сбора мочи также обеспечивает медицинское учреждение. Пациенты не должны приносить их с собой или оплачивать дополнительно ", - говорит Супрун.
Другие исследования и анализы человеку при необходимости выполняются по направлению семейного врача в поликлиниках или больницах.
Если у пациента требуют деньги за проведение бесплатных исследований, то можно позвонить в контакт-центр НСЗУ по короткому номеру 1677 и оставить свою жалобу.
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