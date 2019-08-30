Какие комнатные растения очищают воздух

Якість повітря у квартирі можна, і навіть потрібно, змінити в кращу сторону

Щоб у кімнаті було свіже повітря, необхідно вирощувати спатіфілум, хлорофітум, драцену, бегонію та сансевієрію.

Cпатіфілум може повернути у ваше життя потрібних чоловіків та очистить кімнату від цвілі.

Хлорофітум забирає токсичні речовини найбільше порівняно з іншими рослинами.

Драцен рятує повітря від бензолу і трихлоретилену, що потрапляють разом з вихлопами. Фахівці рекомендують власникам квартир над трасами придбати цю рослину, розповідає ukr.media.

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Бегонія захищає від грибка та випромінювання електроприладів.

Сансевієрія підходить для дитячої кімнати, кухні, вітальні або кабінету.

Алое допомагає ввібрати формальдегід, що виділяється новими меблями та допомагає при застуді.

Живі квіти можуть прикрашати також подвір'я та тераси. Підвісні горщики можуть висіти окремо або по кілька, створюючи композицію. Можуть підійти петунії, колумнеї, ромашки, ахіменес, фуксії та седум.