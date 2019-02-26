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вторник, 26 февраля 2019 15:52

Какая еда влияет на психику

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Автор: businessidei.com
  Фаст-фуд влияет на психику человека
Фаст-фуд влияет на психику человека

Американские ученые пришли к выводу, что фаст-фуд может привести к психическим болезням.

В период с 2005 по 2015 годы ученые провели более 240 тысяч телефонных опросов людей, по поводу их питания и образа жизни. Результаты показали, что 17% взрослых жителей Калифорнии предположительно страдают от психических заболеваний. 13,2% опрошенных имели психические расстройства средней степени тяжести и 3,7% - высокой степени тяжести.

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О симптомах психических расстройств чаще сообщали сторонники фаст-фуда.

Также ученые установили, что чрезмерное потребление сахара приводит к сильным перепадам настроения - чувство эйфории может сменяться депрессией.

По коже можно определить душевное состояние человека. Больше всего выдает депрессия, любовь, стресс и грусть.

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