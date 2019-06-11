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среда, 12 июня 2019 05:28

Как защититься от комаров

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Как защититься от комаров
Комары способны испортить отдых

Для того, чтобы защитить себя от комаров нужно правильно одеться, использовать спреи, лосьоны и антикомариные браслеты.

Когда идете на природу обязательно берите одежду с рукавами и из плотной ткани. Комары не любят светлый цвет.

Помогут уберечься от укусов специальные кремы, спреи, лосьоны. Если у вас аллергия на средства проконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте правила, написанные на упаковке.

Нельзя расчесывать рану. Если она появилась - продезенфицируйте, советует 24tv.ua.

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Отпугивают комаров антикомариные браслеты. Браслет может работать до ста сорока часов. Чтобы продлить его действие, антикомарний браслет надевают при выходе на улицу, а дома пытаются держать его в герметичном контейнере.

Когда имеется укус комара можно обработать пораженный участок настойкой календулы или намочить место укуса обычным раствором соды - 1 чайную ложку на стакан воды и смазать соком лимона.

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