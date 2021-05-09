Как взбодриться: 6 способов справиться с сонливостью

Массаж головы поможет улучшить кровоток и повысить бодрость

Усталость утром или сонливость в дневное время может почувствовать каждый. Наиболее очевидный способ избежать этого-больше спать. Однако существуют и другие способы справиться с проблемой, уверены специалисты.

Вода

Иногда обезвоживание может вызвать усталость, поэтому стакан воды с утра помогает проснуться. Кроме того, это восстановит водный баланс и повысит концентрацию внимания. При этом на кофе лучше не полагаться и не пить его в вечернее время. Напиток действительно повышает уровень энергии, но может нарушить сон и ухудшить его качество.

Утренняя рутина

Эксперты советуют придерживаться одного и того же утреннего распорядка и вставать каждый день в одно и то же время. К утренней рутины можно отнести холодный душ с утра, приготовления завтрака, медитацию.

Физическая активность

Упражнения помогают улучшить кровоток и ускорить сердцебиение, что в свою очередь, придает бодрости. Если с утра нет времени на полноценную тренировку, можно ограничиться разминкой, пишет Express.

Правильный завтрак

Правильный завтрак также поможет взбодриться. Отмечается, что первый прием пищи должен содержать много белков и углеводов, а также включать фрукты или овощи.

Рута

Перечная мята имеет бодрящие свойства, улучшает память, повышает внимание, поэтому ее можно использовать при усталости. Например, можно жевать резинку с перечной мятой или выпить мятный чай, а также понюхать масло с перечной мятой.

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Массаж

Еще один способ - массаж головы. Это поможет улучшить кровоток и повысить бодрость.

Многие из нас начинают свой день с чашки кофе или чая. Кофеин - это такая же часть нашего ежедневного распорядка дня, как чистка зубов или одевание. Возможно, вы привыкли пить кофе во второй половине дня, или же любите пить сладкие газированные напитки на ужин. И, возможно, как результат, вы лежите в постели и не можете заснуть, пытаясь понять, что пошло не так и где делась сонливость. Исследователи эпидемиологии и питания из Национального университета Сингапура провели исследования и объяснили, когда и как с умом использовать кофеин, считается слишком большой дозой и следует знать о том, почему он влияет на каждого из нас по-разному. Если у вас тремор, вы внезапно чувствуете себя нервным, или частота ваших сердечных сокращений меняется, вполне возможно, что вы пьете слишком много кофеина. Конечно, это может мешать полноценно спать. В таком случае логично было бы попытаться уменьшить количество потребляемого кофеина и не пить кофе или чай после обеда. После этого, проследите, улучшился ли ваш ночной сон. На самом деле каждый человек должен поэкспериментировать с собой - сколько кофеина пить и когда. Образ жизни имеет огромное значение. Например, люди, которые курят, метаболизируют кофеин в печени примерно вдвое быстрее. Если вы курите, скорее всего, вам можно пить кофеин и под вечер, и на сон это никак не повлияет.