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четверг, 19 декабря 2019 10:08

Как выйти из бани здоровым: назвали запрещенные продукты

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Как выйти из бани здоровым: назвали запрещенные продукты
В бане вредно пить воду Фото: webcommunity.ru

К походу в баню надо готовиться 3 дня. Изменить питание, чтобы пища хорошо переваривалась. Иначе гнить в кишечнике, токсины попадут в кровь.

Об этом рассказывает столичный диетолог Борис Скачко.

"Особенно в бане надо быть внимательным с массажем. Его должен делать только человек с профессиональной подготовкой. Банщик должен уметь перемещать кровь, учитывая состояние человека. Чтобы не навредить. У одного банщика за пять лет умирает один человек, а 10 получают сердечную недостаточность и инфаркты, по статистике", - рассказывает диетолог.

Следует отказаться от курения. При высоких температурах расширяются сосуды дыхательных путей. При вдыхании дыма в парилке смолы еще больше вредят.

В бане нельзя пить алкоголь и много воды.

Вода с пищей попадает в кровь, затем через соединительную ткань - в клетки. Происходит обмен веществ, а потом уже она выходит из организма.

А за высокой температуры в бане, вода не задерживается в желудке, а сразу выходит через кожу. Для сердца это большая нагрузка.

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Названные продукты новогоднего стола, наиболее вредны для организма и фигуры.

Возглавляет "антирейтинг" майонез. Его можно заменить греческим йогуртом или обычным йогуртом без злаков и наполнителей.

Автор: Екатерина Романчук
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