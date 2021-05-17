Как справляться с волнением перед ЗНО родителям и ученикам

"Все было изучено, а как только пришло время сдачи ЗНО, иду и понимаю, что ничего не знаю, не помню, я просто чистый лист ...". В этом примере многие школьники могут узнать себя, не только во время прохождения ЗНО, но и так же при любом экзамене. Поэтому кстати будет несколько советов от детского психолога Натальи Идрисовой с онлайн сервиса подбора психолога meclee.com.

Наталья Идрисова

Как справляться со стрессом перед экзаменом школьникам

Главное помните, Вы все учили и упорно готовились к ЗНО в течение года.

Вся информация, которую вы получили, никуда не делась. Она внутри вас, просто она из сознательного перешла в подсознательное, проще говоря, перешла в архив, на "жесткий диск". И ваша задача - успокоиться и вспомнить все это.

Вспомните свой опыт как вы с учителями работали на уроках, как у вас прошло пробное ЗНО.

Если вы понимаете, что уровень тревоги повышается, поговорите с родителями, поделитесь своими эмоциями. Обсудите, что вам кажется самым страшным в данной ситуации, как вы видите положительный и отрицательный варианты развития событий. Поймите, что чем больше вы будете зацикливаться на своих страхах, тем больше они будут владеть вами, и вы, наконец, можете не справиться с ними.

Возможно, вам иногда сложно говорить с кем-то о своих чувствах. Поэтому попробуйте сами справиться со своим волнением:

Как эмоционально подготовиться?

1. В день ЗНО вам лучше появится раньше назначенного времени в пункт, чтобы была возможность успокоиться, сориентироваться на новом месте.

2. Попробуйте технику дыхания. Дышите спокойно и глубоко, закройте глаза, если есть возможность, обопритесь на спинку стула и считайте: при вдохе - до 5-ти, и до 7-ми - на выдохе. Такое упражнение можно применить как непосредственно перед началом ЗНО, так и в его процессе.

3. Обнимите себя руками, почувствуйте свое тело, сильно сожмите и разожмите кулаки; это все способствует "возвращению к своему телу", "сообщает" психике, вы уже управляете своим волнением.

Помните, что родители и друзья тебя любят и поддерживают. У тебя все получится. И независимо от того как ты составишь тесты, жизнь продолжается. Сделать все Идеально - это просто физически невозможно, а потому при составлении тестов думайте только о качестве Выполнение задачи, а не о возможном результате.

Советы родителям по подготовке к ЗНО

Иногда родители переживают больше, чем дети, которые идут сдавать ЗНО. Свои тревогу и страх они транслируют в семейный круг, на своих близких. Но родителям следует помнить, что дети все чувствуют, они справляются не только со своими, но и с эмоциями своих родителей. Поэтому на родителей возложена большая ответственность - быть примером и опорой для своего ребенка.

Итак что сделать родителям, чтобы ребенок не волновался перед ЗНО?

1. Поговорите с ребенком как это было у вас, о своих опасениях, что чувствовали. Вспомните смешную историю связанную с экзаменом. Не акцентирует внимание на негативных переживаниях.

Важно чтобы ребенок выплеснул свои эмоции за день два до сдачи ЗНО

2. Предложите выписать на листочке волнения чего опасается ребенок, поговорите об этом с ним.

3. Обнимите ребенка, это снимет напряжение и тревогу, возьмите за руку ...

4. Поддерживайте детей словами "Я уверен, что ты все сделаешь хорошо", "Ты делаешь это очень хорошо". "Я вижу, что ты волнуешься, и это естественно", "У меня нет сомнений в твоих способностей".