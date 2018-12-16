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понедельник, 17 декабря 2018 05:28

Как прийти в себя после бессонной ночи

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Как прийти в себя после бессонной ночи
Не нужно пренебрегать правилами утреннего пробуждения

Чтобы быть бодрым после бессонной ночи, стоит быть осторожным с кофе, не откладывать подъем, позитивно мыслить, главные дела делать утром.

Не надо откладывать подъем, это не добавит бодрости. Напротив будете чувствовать себя заморенного и злым.
Большое количество кофе может вызвать головную боль. Чтобы не навредить здоровью, можно пить одну чашку после 10 утра, следующую - после обеда. Этот напиток можно заменить зеленым чаем.
Не полагайтесь на мнение, что к вечеру расскачаетеся. Делайте все важные дела утром. Лучшее время - через 3:00 после пробуждения, рассказывает healthystyle.info.

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Не отвлекайтесь на телефон. Его лучше держать в сумке. На работе забудьте, что он существует.
Есть утром стоит белок, от сладостей и картофеля можно отказаться.

Разминка лучше помогает от усталости, чем отдых на кресле.

Ночью сон проходит несколько циклов - от глубокого до легкого. Каждый из циклов длится около 90-100 минут. Глубокий сон, от которого труднее проснуться, доминирует на ранних фазах сна, а легкий предшествует естественном пробуждению.
Каждый раз, когда мы засыпаем, цикл сна начинается сначала.

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