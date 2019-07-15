Как повысить иммунитет

За здоровьем следует правильно следить

Для повышения иммунитета нельзя укреплять иммуномодуляторами, следует правильно есть, заниматься спортом и проводить вакцинацию.

Есть необходимо не конкретные продукты, а никогда не пропускать основных приемов пищи: завтрак, обед и ужин должны быть всегда и отменить перекусы.

Сокращайте употребления сахара, соли, алкоголя и ешьте только необходимое количество калорий.

Постоянно гуляйте, если не занимаетесь спортом.

Получасовая прогулка поможет не только повысить иммунитет, но и улучшить работу мозга, сердечно-сосудистой системы, способствовать налаживанию сна и уменьшению стресса, рассказывает moz.gov.uа.

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Необходимо постоянно делать вакцинацию.

Это не обеспечивает защиты от других респираторных инфекций, но помогает на немного избежать этого.

Нужно вакцинировать детей до трех лет, беременных, пожилых людей и пациентиа с хроническими заболеваниями.

Сверхурочное поступления любых витаминов и минералов не улучшает иммунитет