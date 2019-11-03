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Как постоянные мысли уменьшают продолжительность жизни

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Как постоянные мысли уменьшают продолжительность жизни
Ученые советуют дать возможность мозку отдохнуть от тревожных мыслей. Фото с открытых источников.

Чтобы мозг был в хорошем тонусе советуют разгадывать кроссворды, читать книги, учить на память тексты. Это способствует продлению молодости и хорошего состояния мозга.

И ученые утверждают - время от времени надо "отключать" его от размышлений и различных задач, пишет журнал Nature.

Гарвардские специалисты проанализировали образцы тканей мозга 100 умерших людей в возрасте от 60 до 100 лет.

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Выяснилось, что мозговые образцы лиц, умерших в более молодом возрасте, имели низкое содержание белка REST, в то время как у тех, кто умер почти в 100 - его было много.

По мнению исследователей, высокий уровень белка REST в мозгу способствует длительной жизни. Он защищает от гипервозбудимости нейронов и от таких заболеваний, как деменция. Повышению концентрации защитного белка в мозге способствует отдых, в том числе от умственной работы.

"Удивительно, как состояние активности нейронных цепей, может иметь такие далеко идущие последствия для физиологии и продолжительности жизни", - отметили научные специалисты.

Ученым еще предстоит выяснить, какие именно способы могут позволять эффективно "отключать" мозг от тревожных и важных мыслей.

Ученые из Северной Каролины проанализировали десятки исследований и подтвердили, что чувство юмора у мужчин и женщин отличается. Впрочем, различия были незначительными, отметили исследователи.

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