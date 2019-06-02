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понедельник, 03 июня 2019 05:28

Как подготовиться к беременности - советы Ульяны Супрун

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Как подготовиться к беременности - советы Ульяны Супрун
Нужно планировать беременность и тщательно следить за здоровьем

Если хотите завести ребенка - необходимо соблюдать определенные правила и консультироваться с врачом.

Нормальным сроком для зачатия является 6-12 месяцев при регулярном сексе, когда женщина старше 35 лет этот срок может вырасти в два раза.

Для начала нужно провериться на венерические болезни, а затем - заниматься незащищенным сексом минимум три раза в неделю, особенно за неделю до и во время овуляции.

Для этого Ульяна Супрун советует сдать общий анализ крови - это позволит выявить воспалительные процессы или анемию и назначить дополнительные обследования и лечения.

Стоит пройти диагностику инфекционных болезней обоим партнерам, обновить или сделать прививку, рассказывает ukr.media.

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Бросьте курить, употреблять алкоголь и наркотики.

Будущим мамам можно пить витамины: фолиевая кислота (витамин В9), веганам или людям с заболеваниями кишечника или печени могут понадобиться добавки витамина В12, витамин Е перед зачатием.

Ученые, проведя множество исследований пришли к однозначному выводу: идеальный месяц для рождения ребенка - это сентябрь. А, значит, идеальный месяц для зачатия - декабрь.

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