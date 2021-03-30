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четверг, 01 апреля 2021 14:20

Как подготовить легкие для легкого течения коронавируса

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Как подготовить легкие для легкого течения коронавируса
Евгений Симонец учит легкой вправе для легкого коронавируса. Фото: Екатерина Романчук

Коронавирус можно легче перенести, если профилактически делать дыхательную гимнастику.

Простым упражнением является занятие с коктейльной трубкой. Ее вставить в 500 мл пластиковую бутылку. Туда выдыхать воздух, булькая водой. Так нужно делать по 10 мин. 3-4 раза в день. Если человек заразился и имеет признаки дыхательной недостаточности, то в сутки можно булькать до 10 раз.

Об этом рассказал Gazeta.ua Евгений Симонец, столичный пульмонолог, декан медицинского факультета КМУ.

"Профилактические и лечебные упражнения между собой отличаются только интенсивностью. Больной человек слабый и не может сильно и часто выдыхать. Он делает это по возможности, потому что быстро истощается. Методика упражнений не отличается. Они помогают защититься от перехода на кислородную терапию", - объясняет врач .

Есть более сложные методики дыхательной практики по Стрельниковой или Пранаяма. Ими трудно овладеть по описанию. Лучше посмотреть видео в интернете, где описаны вдохи и выдохи различной резкости. Они улучшают объем легких.

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Гимнастика полезна и детям, ведь новый штамм также поражает и их. Поэтому все жидкости, которые дают пить малышам, они пьют через трубочку. Ею дети балуются и тренируют легкие.

Улучшить ситуацию поможет лежания на животе, а не на спине. Так улучшается работа задних отделов легких.

Пациентам после прививки будут выдавать свидетельство о вакцинации. Оно будет в бумажном или электронном виде.

В документе будут указывать информацию о дате прививки и срок действия препарата, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Автор: Екатерина Романчук
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