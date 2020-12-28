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Как пережить рождественские праздники: действенные способы от переедания

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Как пережить рождественские праздники: действенные способы от переедания
Ощущение тяжести от переедания снимает мятный чай. Фото: publish.com.ua

На рождественские праздники люди, как правило, очень наедаюсь. Им потом трудно двигаться и не могут уснуть. От этого используются таблетки от бессонницы, а на самом деле стоит наладить пищеварение.

После застолья запрещено ложиться как бы этого не хотелось. Иначе может возникнуть застой в желудке.

Об этом рассказывает столичная гастроентерологиня Ольга Марчук, 53 года.

"В покое организм тратит мало энергии и не переваривает пищу. Поэтому ощущение тяжести не исчезнет. Желудок не привык выдерживать такую ​​нагрузку. Некоторые пьют препараты от переедания. Содержат ферменты поджелудочной железы. Она перестанет их производить при частом приеме этих средств", - уточняет врач.

Для ускорения обменных процессов стоит:

1. Сделать несколько наклонов в стороны. Но не прыгать, чтобы не вызвать заворот кишок.

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2. Помогает от тяжести вода с лимонным соком, семена кориандра и тмина. Его надо пожевать или глотнуть целиком, запив.

3. Также подойдет зеленый или мятный чай без сахара, потому что он стимулирует выделение желудочного сока.

Из народных методов популярные - выпить 100 граммов или активированный уголь. Последнее от тяжести в желудке точно не спасет, потому что действует против отравления. Поджелудочная не любит спиртного, поэтому может начаться панкреатит.

Новое изобретение, которое способно минимизировать последствия ожогов для кожи, разработала компания Nanomedic в Израиле.

Устройство Spincare может покрывать ожоги и раны "защитной тканью". Так образуется "заменитель кожи", что должно упростить процесс заживления. Также благодаря этому смена повязок должно быть без болей.

Автор: Екатерина Романчук
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