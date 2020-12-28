Как пережить рождественские праздники: действенные способы от переедания

На рождественские праздники люди, как правило, очень наедаюсь. Им потом трудно двигаться и не могут уснуть. От этого используются таблетки от бессонницы, а на самом деле стоит наладить пищеварение.
После застолья запрещено ложиться как бы этого не хотелось. Иначе может возникнуть застой в желудке.
Об этом рассказывает столичная гастроентерологиня Ольга Марчук, 53 года.
"В покое организм тратит мало энергии и не переваривает пищу. Поэтому ощущение тяжести не исчезнет. Желудок не привык выдерживать такую нагрузку. Некоторые пьют препараты от переедания. Содержат ферменты поджелудочной железы. Она перестанет их производить при частом приеме этих средств", - уточняет врач.
Для ускорения обменных процессов стоит:
1. Сделать несколько наклонов в стороны. Но не прыгать, чтобы не вызвать заворот кишок.
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2. Помогает от тяжести вода с лимонным соком, семена кориандра и тмина. Его надо пожевать или глотнуть целиком, запив.
3. Также подойдет зеленый или мятный чай без сахара, потому что он стимулирует выделение желудочного сока.
Из народных методов популярные - выпить 100 граммов или активированный уголь. Последнее от тяжести в желудке точно не спасет, потому что действует против отравления. Поджелудочная не любит спиртного, поэтому может начаться панкреатит.
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