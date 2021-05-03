Как пережить майские праздники без последствий для желудка: советы диетолога

Жирное мясо и сдобу лучше заменить запеченные и ферментированные овощи

В Украине начались майские праздники, а так как отдых на природе любят многие из нас, поэтому в эти выходные большинство устремиться на шашлыки за город. К тому же в этом году майские совпали с завершением Великого поста и празднованием Пасхи. Поэтому не стоит забывать, что бурное празднование может нанести удар по здоровью - привести к появлению нескольких лишних килограммов, изжоге, болям.

Как пережить праздники, без последствий для здоровья, рассказала диетолог Ирина Дюжник.

Для тех, кто соблюдал Великий пост следует особенно осторожно выходить из него, постепенно, добавляя к привычным блюдам и другие продукты, чтобы организм постепенно подстраивался под изменение питания.

По мнению диетолога, резкий переход к жирной, мясной пище, алкоголю и выпечке может спровоцировать обострение хронических болезней и даже первичного заболевания, так как организм резко продуцирует большое количество ферментов.

Употребление в больших количествах жирного мяса (к примеру, домашней колбасы, шашлыка из свиней) вызовет повышение выработки желудочного сока, что является раздражающим фактором на слизистую оболочку желудка. Это может привести к ощущению изжоги, обострению гастрита и язвенной болезни. То же самое касается и алкоголя.

Молочные продукты после большого перерыва в употреблении могут привести к боли в кишечнике и диарее, так как организм уменьшил выработку фермента лактазы, и для обновления этой функции требуется время.

Не увлекайтесь сдобной выпечкой. Несмотря на то, что во время поста употребляют мучные продукты, большое количество сдобы может привести к ощущению изжоги и болям в кишечнике.

Старайтесь поставить на праздничный стол нежирное мясо. Например, курятину, кролика, телятину. Свинина и гусиное мясо относятся к жирному виду. Очень хорошим вариантом праздничного блюда станет запеченная рыба.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 5 доступных продуктов для восстановления организма после праздников

За основу все же возьмите запеченные или свежие овощи. Также хорошо подойдут и ферментированные овощи (например, квашеная капуста), советует диетолог.

В Украине все популярнее становится здоровое питание. Это залог хорошего самочувствия, избавления от многих недугов, крепкая нервная система и нормализация веса. К тому же в наше время полезная еда очень вкусная. Доказательством является Боули - современный тренд здорового питания, когда на тарелку накладывали различные продукты. Необычная блюдо пришло к нам с Востока. Там ее еще называют "чашей Будды" (Buddha bowl).