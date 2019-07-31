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четверг, 01 августа 2019 05:28

Как необходимо питаться школьникам

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Как необходимо питаться школьникам
Школьники должны учиться соблюдать рациона питания

Для правильного питания необходимо соблюдать режим и подсчитать необходимую калорийность для конкретного ребенка.

Детям до одиннадцати лет необходимо 2350 килокалорий, а тем, кто старше - 2713 килокалорий в сутки. Но следует учитывать занятия детей. Если подвижный образ жизни, то и килокалорий должно быть больше.

Завтрак должен быть полезным и сытным. Это, например, яйца, запеканка, каша. Запивать лучше чаем или какао.

К обеду стоит чтобы входило жидкое и салат.

На полдник можно позволить углеводы, такие как булочка, сырники, сухофрукты, рассказывает ukr.media.

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Ужин не должен быть очень сытной. Через два - 3:00 до сна лучше не есть.

Рацион ученика должен состоять продуманно. В нем нужно сочетать жиры, белки, углеводы, клетчатку, минералы и витамины.

Обязательным дополнением к правильному рациону является отдых и прогулки, которые помогут вашему школьнику быть активным и жизнерадостным.

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