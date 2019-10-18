Как научиться правильно отдыхать

Бывает, что долгожданный отпуск не приносит желаемого результата и вы не успеваете восстановить силы

Необходимо отдыхать не только когда чувствуете усталость, работу необходимо оставлять на работе, получать новые эмоции и впечатления и менять круг общения.

Отдыхать следует не только когда устали.

Работа будет более продуктивной, если отпуск брать течение всего года, а не один раз в год пытаться вернуть утраченное.

На выходных или на отпуске не берите работу на дом, не проверяйте почту. Проведите время с близкими или поспите.

Часто путешествуйте и не откладывайте мечты на потом.

Не стоит гнаться за богатым антуражем, если из-за этого вы не сможете себе позволить ценных впечатлений и эмоций.

Не планируйте отпуска, чтобы не переживать, если что-то пойдет не так.

Не бегите во все возможные музее, это невозможно. Выберите только то, что по душе, советует 24tv.ua.

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Меняйте круг общения. Не самая лучшая идея ехать отдыхать с коллегами.

Это будет напоминать о рабочем месте.

Важно не только хорошо отдохнуть в отпуске, но и грамотно это делать во время рабочего процесса.

Выделяйте для себя хотя бы один час времени.

Найдите работу по душе, или по крайней мере ту, которая не очень вас раздражает.

Стоит помнить, что качественный отдых для каждого разный. Для кого-то идеальным он будет на море, для кого-то лучшим решением будет поездка в тур по Европе, кому удается отдохнуть в горах, а кому-то на диване. Любой способ не является лучше или хуже, главное почувствовать, что нужно вам именно сейчас и действовать соответственно. Не подпадают под чужое влияние и желание друзей, коллег, родных, ваш отдых должен нравиться в первую очередь вам.