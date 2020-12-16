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Как можно уничтожить коронавирус - нашли новый способ

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Как можно уничтожить коронавирус - нашли новый способ
Коронавирус сохраняется на поверхности масок и пластика до 7 дней. Фото: pixabay.com

Коронавирус можно уничтожить излучением ультрафиолетовых светодиодов на 99,9%.

Ученые из Тель-Авивского университета определили наиболее оптимальную длину волны, которая может убить Covid-19.

Соответствующая работа ученых опубликована в Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology.

По словам исследователей, новые знания помогут эффективно и просто дезинфицировать общественные места и транспорт, а со временем - частные дома.

"Мы уничтожили коронавирус используя дешевые и доступные светодиодные лампы, которые потребляют меньше энергии и не содержат ртуть, как обычные лампы. Их можно внедрять во все сферы жизни человека для профилактики", - рассказала автор исследования Хадасу Мамане.

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Однако ученые предостерегают, что человек не должен подвергаться прямому воздействию лучей с длиной волны 285 нм.

Коронавирус сохраняется на поверхности масок и пластика до 7 дней. На стекле вирус может жить до 4 дней, на обработанном дереве и одежде - 2 дня, на бумаге - до 3 ч.

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