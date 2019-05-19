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понедельник, 20 мая 2019 05:28

Как могут навредить просроченные продукты

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Как могут навредить просроченные продукты
По срокам годности продуктов необходимо следить очень тщательно

После окончания срока годности можно употреблять обезжиренное молоко, мягкие сыры, хлеб, говядина, мягкие сыры, яйца и варенье.

Если обезжиренное молоко не открыто, его можно есть не позднее чем через 5 дней после окончания конечной даты. Чем ниже процент жира, тем дольше молоко не портиться. Нельзя чтобы воздух попадал в бутылку.

Некоторые мягкие сыры можно есть еще неделю после срока годности.

Нарезной хлеб будет пригодным больше недели. Не стоит его положить в холодильник.

Говядину лучше хранить в вакуумной упаковке. Без нее мясо можно хранить в течение 2 недель.

Когда масло находится в холодильнике, прослужит несколько недель дольше, чем обещает производитель, рассказывает 2plus2.ua.

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Перед приготовлением яиц - окуните в воду. Испорченные всплывать. Через скорлупу яйца оставаться свежими несколько месяцев даже при комнатной температуре.

Чай, муку, специи и крупы можно хранить на 2 года дольше. Главное - в сухом темном месте.

Перед тем, как съесть что-то "лежалое", проверьте, не изменился цвет, запах и вкус продукта. Если соблюдать все условия - пища дольше задерживаться на вашей кухне.

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