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Как йога влияет на мозг человека

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Как йога влияет на мозг человека
Йога позитивно влияет на мозг. Фото: life.pravda.com.ua

Йога укрепляет мозг и способствует росту нейронов.

Ученые из Иллинойса в США провели 11 исследований, чтобы это выяснить, сообщили в НовостиЮ.инфо

В исследованиях на протяжение 10-24 недели участвовали люди, которые не занимались йогой раньше. Ученые сравнили здоровье мозга до начала занятий и после их окончания.

В каждом из исследований использовались методы визуализации мозга: МРТ, функциональная МРТ или однофотонная эмиссионная компьютерная томография. Все участники практиковали хатха-йогу, которая включает в себя движения тела, медитацию и дыхательные упражнения.

После проведения диагностики у людей, которые занимались йогой, ученые наблюдали на снимках увеличение объема гиппокампа. Гиппокамп участвует в обработке памяти и, как известно, с возрастом уменьшается. Йога же увеличивает его объем.

Также в мозгу увеличиваются миндалина и поясная извилина, которые отвечают за эмоциональную регуляцию и обучение, префронтальная кора, которая нужна для принятия решений и планирования, и зоны мозга, связанные с размышлениями о себе, памятью и планированием. Это улучшает здоровье мозга в целом.

Тем не менее, сама по себе йога не является аэробной, вероятно, в ней задействованы другие механизмы, приводящие к таким изменениям в мозге.

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