Как избавиться от неприятного запаха обуви

Неприятный запах, идущий от обуви - это не только испытание для обоняния, но и признак размножающихся бактерий, которые могут стать причиной грибкового заболевания. В летнее время эта проблема наиболее актуальна, особенно для тех, кто предпочитает носить закрытую обувь. Что нужно сделать, чтобы устранить нежелательный запах и всегда держать обувь в чистоте.

Почему появляется запах

Как правило, причина неприятного запаха обуви - это повышенная потливость ног. Ноги интенсивно потеют при долгой ходьбе или в жаркую погоду - таким образом в нашем организме происходит охлаждение перегруженных мышц. Пот на 98% состоит из воды и на 2% из солей, кислот, микроэлементов, гормонов, холестерина. Сами по себе эти составляющие запаха не имеют, но во влажной среде становятся добычей бактерий, разлагаются и источают зловоние, которое распространяется на носки и обувь.

Бороться с нежелательным запахом нужно двумя путями: тщательно следить за гигиеной ног и вовремя чистить обувь.

Держите ноги в чистоте

Ноги надо мыть с мылом и мочалкой как минимум один раз в день, а после насухо вытирать полотенцем, особенно между пальцами. Если ступни слишком потливые, то после купания лучше всего обработать их салициловой присыпкой, тальком для ног или дезодорантом - эти средства помогут уничтожить оставшиеся бактерии. Для профилактики потоотделения полезно делать ножные ванночки с чаем, корой дуба, лимонной кислотой или содой.

Не только физические нагрузки, но и стрессовая обстановка может влиять на потливость ног - наши ступни потеют так же, как и подмышки, только мы меньше это замечаем. Вспотев, мы спешим принять душ и сменить одежду. Точно так же нужно поступать и с ногами: по возможности скорее вымыть их и переобуться. Да и вообще стоит почаще менять обувь и носки, держать на работе сменную пару обуви и колготки.

Если домашние средства не помогают избавиться от потливости ног, то стоит обратиться к врачу. К тому же неприятный запах ног может быть признаком уже приобретенного грибкового заболевания.

Как избавить обувь от запаха пота

Первым делом замените старые стельки - они наиболее подвержены поражению бактериями. Некоторые виды обуви, например, кроссовки и кеды, можно смело постирать в машинке.

Если запах слишком сильный и простое мытье не помогает, оставьте в обуви на некоторое время смоченную в уксусе вату. Попробуйте аккуратно протереть обувь изнутри перекисью водорода, марганцовкой. В случае особо стойкого запаха залейте перекись внутрь ботинка, а когда раствор перестанет пузыриться, вылейте его и просушите обувь. Зеленый чай избавит обувь от микроорганизмов. Заварку зеленого чая налейте в ботинки и оставьте на некоторое время. После хорошо просушите обувь.

Есть и сухие способы избавления от нежелательного запаха. Насыпьте внутрь обуви муку, детскую присыпку, морскую соль или растолченный активированный уголь, оставьте на пару часов, а после тщательно пропылесосьте. Вместо этих средств внутрь обуви можно насыпать соду и оставить до утра, но этот рецепт не годится для черной кожаной обуви.

Бактерии боятся холода. Поместите пару обуви в полиэтиленовом пакете на ночь в морозилку, а в зимнее время вынесите на балкон. Обуви, вынутой из холодильника, надо дать прогреться до комнатной температуры.Но для некоторых видов обуви, например, лаковой, эта процедура не подойдет.

Для устранения отталкивающего запаха в магазине можно купить специальные дезинфекторы и аэрозольные дезодоранты. С вечера брызните ими пару раз внутрь обуви, стараясь не попадать на внешнюю поверхность, к утру все просохнет, и вы сможете надеть обувь.

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Правильный уход ха обувью

Когда досадный запах устранен, важно поддерживать чистоту обуви, чтобы он не появился снова. Снятые сапоги или туфли оставляйте открытыми, чтобы они успевали освежиться и подсохнуть до следующей носки. Не надевайте одну и ту же пару каждый день — дайте ей немного времени для проветривания. Не засовывайте носки в кроссовки и не прячьте обувь в коробку сразу после носки.

Демисезонную и зимнюю обувь покрывайте защитными и водоотталкивающими средствами, чтобы уберечь ее от промокания. Если ваши ноги сильно потеют или вы попали под дождь, используйте электрическую сушку с ионизатором. При отсутствии специального устройства обувь вполне можно высушить с помощью газеты. Поплотнее набейте туфли и меняйте бумагу каждый час, до полного высыхания.

Регулярно мойте обувь или хотя бы протирайте изнутри влажной тряпкой. Смазывайте внешнюю поверхность средствами по уходу за обувью. Время от времени заменяйте старые стельки на новые. Старайтесь носить носки из натуральных материалов. Синтетика (в том числе и капроновые колготки) только усиливает запах пота.

Используйте съемные стельки из натуральных материалов, регулярно вынимайте их, проветривайте и стирайте, чтобы не дать бактериям прижиться и размножаться в вашей обуви. С этой проблемой хорошо справляются специальные дезодорирующие стельки. Они изготовлены из картона, обработанного антибактериальными веществами, и тоже требуют ежедневной просушки и проветривания.

В шкафчик для хранения обуви можно положить сухие пахучие средства-отдушки, которые окончательно устранят остатки неприятного запаха.

Женщины обладают более острым обонянием, чем мужчины. Женщины способны уловить запах мужского тела, и даже дезодорант не может его скрыть. В ряде проведенных экспериментов выяснилось, что женщины, действительно, лучше улавливают запахи, и их гораздо сложнее обмануть. Так происходит потому, что женщина способна на подсознательном уровне уловить запах мужского тела. Чего нельзя сказать о противоположном поле, который можно легко сбить с толку, когда речь идет о различных ароматах.