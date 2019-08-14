Как худеть правильно и без угрозы для здоровья

Почему сложно похудеть. Фото: http://ivona.bigmir.net

Важно понять, какие факторы влияют на вес и почему не удается похудеть.

Gazeta.ua узнала, что именно замедляет процесс похудения.

1. Сбалансированный рацион. Питание должно быть сбалансированным. Старайтесь потреблять много различных сырых и приготовленных овощей, фрукты и ягоды, рыбу, мясо и бобовые, орехи, жиры растительного и животного происхождения. Срывы в рационе могут привести к набору веса.

2. Ошибки в питании. Сладкое утром - это быстрый взлет и падение уровня сахара в крови и снижение уровня орексина - вещества, которое помогает чувствовать себя бодрыми и способствует потере веса. Не обязательно готовить самим, но знайте, какую пищу лучше не употреблять. Жареные котлеты, использование маргарина, хлеб к макаронам, пельмени с майонезом, отсутствие овощей в рационе - все это способствует избыточному весу.

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3. Недостаточная физическая активность. В течение недели нам нужно 150 минут интенсивных физических нагрузок, и каждый день - хотя бы полчаса умеренных, а также упражнения в течение дня.

4. Здоровый сон. Хроническая нехватка сна приводит к нарушению работы гормональной системы, которая контролирует сытость и отложения жировых запасов. Кроме этого, недостаток сна увеличивает тревожность, и настраивает многих на заедание стресса, переедания или выбор сладостей как основы рациона.

5. Гормональное здоровье. Изменения веса сопровождают также менопаузу и даже вторую фазу менструального цикла. Именно поэтому в случае непрерывного набора веса при правильном рационе и активном образе жизни следует сходить на осмотр эндокринолога.

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