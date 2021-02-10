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Как Covid-19 может повлиять на интимную жизнь

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Как Covid-19 может повлиять на интимную жизнь
Запахи имеют важное значение для получения удовольствия. Фото: pinterest.com

Потеря обоняния во время заболевания коронавирусом влияет на интимную жизнь человека.

Эксперты обнаружили связь между потерей обоняния и снижением сексуальной мотивации в США, пишет Daily Mail.

В исследовании приняли участие только люди в возрасте от 65 лет. Это означает, что связь между этими факторами может быть меньше у молодых людей. Во время взросления наши сенсорные функции ослабевают.

Эксперты измерили их обонятельную чувствительность с помощью нюхательных палочек и частоту сексуальных мыслей и сексуальной активности с помощью анкеты, а также степень удовлетворенности последними сексуальными отношениями.

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"Снижение обонятельной функции у пожилых людей в США было связано со снижением сексуальной мотивации и меньшим эмоциональным удовольствием от секса, но не с уменьшением частоты сексуальной активности или физического удовлетворения", - говорят исследователи.

Поэтому врачи должны устранять излечимые причины потери чувствительности для улучшения сексуального здоровья, убеждают ученые.

Запахи имеют важное значение для получения удовольствия во время секса. Они усиливают чувственность и выработку гормонов.

Мозговые импланты с беспроводной зарядкой могут помочь вылечить болезнь Паркинсона. Ученые проводили исследования на мышах.

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