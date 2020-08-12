Как часто будут позволять послабления в карантинных зонах

Каждые 14 дней в эпидзонах будут пересматривать решение о послаблениях. Фото: Pixabay

Не ранее чем через 14 дней в Украине будут пересматривать решения по послаблению уровня опасности в зонах карантина.

Именно за этот период можно определить, достаточно ли стабилизировалась ситуация в регионе, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принимает решение об установлении уровня эпидемиологической опасности каждые семь дней.

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"Решение о послаблении красного, оранжевого и желтого уровня эпидемиологической опасности не может быть пересмотрено ранее чем через 14 дней. Почему важно 14 дней? Максимальный инкубационный период. И это тот период времени, когда мы можем достаточно четко определить, что ситуация на территории района или города полностью стабилизирована - и мы можем смягчить этот уровень", - добавил Степанов.

Некоторые показатели по коронавирусу Министерство здравоохранения решило объединить в один. В ведомстве проанализировали все критерии, заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов. Он отметил, что динамика и количество случаев на 100 тыс. населения решили объединить в один показатель и считать, исходя из количества заболевших на 100 тыс. населения в течение 14 дней.