Минздрав будет определять карантинные зоны новым способом

МЗ использует новые подходы к установлению зон карантина. Фото: Pixabay

Некоторые показатели по коронавирусу Министерство здравоохранения решило объединить в один.

В ведомстве проанализировали все критерии, заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов.

Он отметил, что динамика и количество случаев на 100 тыс. населения решили объединить в один показатель и считать, исходя из количества заболевших на 100 тыс. населения в течение 14 дней.

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"Проанализировав показатели, которые есть, мы решили сделать еще удобнее, еще понятнее, по каким критериям мы относим к тому или иному уровню опасности", - сказал Степанов.

По его словам, также четче определили количество заполненных коек.

"Делая эти предложения, мы пытались учесть все нюансы. Ситуация на востоке и западе разная. Все эти предложения мы учли и внесли соответствующие предложения в правительство", - отметил он.

Критериям для послабления карантина не соответствуют 9 областей Украины. Такие данные на утро 11 августа обнародовал Минздрав. По АР Крым и Севастополю информации нет.