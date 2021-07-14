Как быстро восстановить легкие после коронавируса: советы врача

Евгений Симонец советует проверять состояние легких после коронавируса. Фото: Екатерина Романчук

Рубцы с легких после коронавируса исчезают от частой ходьбы. Нужно двигаться не менее 1 ч. в сутки. Иначе есть шанс развития фиброза - образования соединительной ткани или рубцов на органе. Это один из частых последствий болезни.

Об этом Gazeta.ua рассказал Евгений Симонец, пульмонолог, доцент Киевского медицинского университета.

"Улучшить дыхательную функцию и восстановить объем легких можно дыхательной гимнастикой. Хорошо плавать в бассейне или реке. А еще лучше - пройти курс санаторно-курортного лечения в горах или подышать утренним морским бризом. Пневмофиброз, возникший в легких после коронавирусной инфекции, рассасывается за шесть - 12 месяцев", - пояснил Евгений Симонец.

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Для восстановления легких от рубцов нельзя надувать шарики, как многие делают. Это подходит пациентам, перенесшим операцию на легких, когда на КТ или рентгенограмме видно, что часть легочной ткани полноценно не вентилируется.

"Надо все делать по показаниям. Даже полезными упражнениями можно навредить. Например, надувание воздушного шарика после коронавируса может вызвать чрезмерное раздутие части легких. Воспаленный участок уплотнится, будет еще больше рубцов. Легкие станут похожими на скомканный бумагу", - добавил врач.

Полезно выдыхать воздух через трубочку, вставленную в пробку пластиковой бутылки, наполовину наполненную водой. Легкие увеличат объем дыхания, улучшится их вентиляция.

Мир находится на грани ранней стадии третьей волны коронавируса. Прошедшая неделя стала четвертой подряд, когда количество случаев коронавируса росло во всем мире. И после 10 недель спада снова увеличивается количество смертей.