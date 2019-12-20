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пятница, 20 декабря 2019 17:22

Как быстро и безопасно избавиться от похмелья

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Как быстро и безопасно избавиться от похмелья
Как подготовить себя к новогоднему застолью. Фото: unian

Похмелье - это интоксикация организма от перенасыщения его алкоголем. Отравление происходит от продуктов распада этанола, которые попадают не только в желудок а и в кровь.

Как избавиться от последствий похмелья говорится на charter97

Чтобы похмелье проходило в более легкой форме, врачи советуют заранее позаботиться о своем организме. За пару дней до активного отдыха побольше употребляйте продукты богатые йодом: морская капуста, картофель, индейка.

При распитии алкоголя, обязательно надо закусывать, но не переедать. Тяжелая, жирная пища не спасет от похмелья, сделает только хуже.

Самое сильное похмелья наступает от сладких ликеров, большой дозы шампанского и текилы. Вообще любой алкоголь вреден, но дорогой алкоголь содержит меньше различных примесей, которые опасны для организма.

Врачи советуют перед застольем выпить таблетку аспирина и витамин В6, который помогает работе печени. Это стоит сделать за сутки. Чтобы быстрее вывести вредные алкогольные вещества из организма, выпейте вечером стакан воды с лимонным соком в пропорции 1: 2.

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Не ложитесь образа спать, займите себя на несколько часов еще чем-то. Можете выпить пару стаканов воды, прогуляться на свежем воздухе, принять душ. Дело в том, что когда вы спите, замедляются процессы метаболизма, и тогда организму сложнее справиться с алкоголем.

Одна украинская среднестатистическая семья тратит на алкогольные напитки в среднем 1200 грн в месяц.

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20
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