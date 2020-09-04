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пятница, 04 сентября 2020 18:45

Как будут учиться дети с особыми потребностями в период карантина- инструкция МОН

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Как будут учиться дети с особыми потребностями в период карантина- инструкция МОН
ИРЦ для особенных детей Фото: tribuna.sumy.

Министерство образования и науки разработало инструкцию учебной программы для детей с особыми образовательными потребностями в период карантина.

В случае нахождения учебного заведения в красной зоне дети с особыми потребностями должны быть переведены на дистанционное обучение. Во время проведения таких занятий следует детально учесть возможности и потребности такого ученика. Его способность получать информацию и специальное техническое оборудование.

Учебный процесс для детей с особенностями в 2020/2021 году должен начаться с анализа динамики развития ребенка, изучения сильных сторон и позитивных изменений. Цель плана - разработать индивидуальную программу для детей с особыми образовательными потребностями, заинтересовать и развить внимание.

Для удовлетворения потребностей "особых" детей создан инклюзивного-ресурсный центр. Это учреждение, возникшее для реализации права детей с инвалидностью на получение дошкольного и общего среднего образования.

Инклюзивное-ресурсный центр может возобновить работу в регионах, где будет введено ослабление противоэпидемических мероприятий, - говорится в письме МОН.

Работу возобновят для зачисления детей с особыми образовательными потребностями в учебное заведения, но только в регионах, где местный совет позволит смягчения карантинных ограничений, с соблюдением санитарных норм.
А именно - проветривание помещения, визуальная инструкция о методах гигиены, минимизации использования общих вещей и игрушек.

МОН поощряет родителей или других законных представителей детей с особыми образовательными потребностями пользоваться порталом ircenter.gov.ua для дистанционной подачи документов в информационно-ресурсные центры.

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Учебный год традиционно начался 1 сентября, но формат зависит от эпидемиологической ситуации

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04
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