Как бороться с сезонными спазмами в голове

Для того чтобы не было головной боли следует иметь нормальный сон, правильно питаться и избегать стрессов.
Головная боль имей более 10 видов и навевает определенное заболевание.
Его нужно не снимать, а искать причину.
После отдыха могу быть мигрень из-за перегрузки.
Также причиной может быть из-за погоды и уменьшением светового дня, рассказывает edinstvennaya.ua.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какие комнатные растения очищают воздух
Предотвратить это можно с помощью полноценного сна, правильного питания, соблюдения режима, прогулки на свежем воздухе и необходимо делать ежедневную зарядку.
Если боль тупая нельзя есть шоколад, какао, апельсины, сыр и молоко.
По статистике, каждый 20-й взрослый человек ежедневно страдает от мигрени. Причем женщины с этим недугом сталкиваются чаще, чем мужчины.
Комментарии1