Как бороться с сезонными спазмами в голове

Головную боль не стоит игнорировать

Для того чтобы не было головной боли следует иметь нормальный сон, правильно питаться и избегать стрессов.

Головная боль имей более 10 видов и навевает определенное заболевание.

Его нужно не снимать, а искать причину.

После отдыха могу быть мигрень из-за перегрузки.

Также причиной может быть из-за погоды и уменьшением светового дня, рассказывает edinstvennaya.ua.

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Предотвратить это можно с помощью полноценного сна, правильного питания, соблюдения режима, прогулки на свежем воздухе и необходимо делать ежедневную зарядку.

Если боль тупая нельзя есть шоколад, какао, апельсины, сыр и молоко.

По статистике, каждый 20-й взрослый человек ежедневно страдает от мигрени. Причем женщины с этим недугом сталкиваются чаще, чем мужчины.