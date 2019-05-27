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вторник, 28 мая 2019 05:28

Как бороться с целлюлитом

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Как бороться с целлюлитом
Если небольшая прибавка в весе вгоняет женщин в панику, то появление целлюлита и вовсе заставляет бросить на борьбу с подкожным жиром все средства и усилия

Для того, чтобы не было целлюлита - нельзя сидеть закинув нога на ногу, носить узкие джинсы, пользоваться лифтом, пить кофе вместо завтрака и есть сладкое.

Когда человек сидит закинув нога на ногу это приводит не только к целлюлиту, но и к варикозу. Если занимаетесь малоподвижной работой - меняйте положение тела и делайте специальные упражнения.

Тесная одежда пережимают сосуды, из-за чего нарушается кровоснабжение кожи.

Бег по лестнице и быстрая ходьба - враги целлюлита. Прежде чем посещать спортзал - откажитесь от езды на лифте, советует 4mama.ua.

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Если пить кофе вместо завтрака - нарушается обмен веществ, а уровень крови, поступающей в жировые ткани снижается.

Если часто сидеть на диетах организм будет испытывать недостаток питательных веществ. Частые скачки веса вгоняют тело в состояние стресса, который также негативно сказывается на нашем внешнем виде.

В фаст-фуде содержится много соли, которая связывает воду в тканях. А это значит, что функции лимфатической системы будут нарушены, что приведет к оседанию воды в жировых клетках.

Современные люди ведут малоподвижный образ жизни. Виной всему - работа за компьютерами. Но стоит знать, что ежедневные разнообразные физические упражнения помогут уменьшить риск опасных заболеваний и улучшат уровень самооценки.

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