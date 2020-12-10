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четверг, 10 декабря 2020 13:04

Кабмин обещает, что украинцы самостоятельно смогут купить вакцину

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Кабмин обещает, что украинцы самостоятельно смогут купить вакцину
Шмыгаль утверждает, что в Украине еще организуют обычное вакцинации на коммерческой основе, как сезонные вакцинации от гриппа. Фото: pixabay

Вакцину от коронавируса в Украине можно будет купить на коммерческой основе и вакцинироваться самостоятельно.

Установят и утвердят порядок вакцинации, то есть будут определены группы, социальные группы, группы риска, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью "Українській правді".

"Мы есть участником глобальной инициативы COVAX . 8 миллионов доз ожидаем. 1-й миллион ожидается с марта. Вакцинирование будет требовать 2 инъекций. То есть 8 миллионов это для 4 миллионов человек. 10 процентов населения страны можно провакцинировать. Разумеется, врачей надо вакцинировать в первую очередь, они под наибольшим риском. И далее по структуре - людей, которые под угрозами, с соответствующими заболеваниями, людей, которые предоставляют соответствующие социальные услуги, полиция и так далее ", - сказал он.

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Шмыгаль утверждает, что в Украине еще организуют обычние вакцинации на коммерческой основе, как сезонные вакцинации от гриппа: "За свои деньги человек покупает вакцину и вакцинируется".

Сейчас над организацией этого процесса работает МЗ, потому что существует проблема с перевозкой этих вакцин: они нуждаются или глубокой заморозки до -70°С, или другой специфической логистики. Вакцинации является добровольной и каждый сможет обеспечить себе такие вещи на коммерческой основе. Кроме тех, кто получит вакцину от государства в обязательном порядке.

2-ю заявку на получение вакцины от коронавируса в рамках механизма COVAX подаст Министерство здравоохранения. Подача заявки состоится 14 декабря, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, Минздрав за активным привлечением Центра общественного здоровья направил 1-ю заявку на получение вакцины в рамках инициативы COVAX.

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