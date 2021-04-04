К красной зоне приблизилось еще три региона

В "красной" зоне находится столица и 10 областей Украины. Фото: Kaique Rocha from Pexels

В Украине обновили карантинное зонирование. По состоянию на 4 апреля показатель больных коронавирусной инфекцией превышен в 21 регионе. Столица и 10 областей уже находятся в "красной" зоне. Вскоре пополнить этот список может Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Согласно обновленным данным в этих областях превышены показатели по выявлению случаев инфицирования и госпитализаций.

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Сейчас в красной зоне находится Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская и Черновицкая области, город Киев. Другие регионы находятся в "оранжевой" зоне, кроме Херсонской. Она остается в "желтой".

С 5 апреля и до завершения жестких карантинных ограничений владельцы авто в Киеве освобождаются от оплаты за парковку.