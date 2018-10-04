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четверг, 04 октября 2018 14:46

Из-за побочного действия виагры мужчина видит все в красном цвете

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Из-за побочного действия виагры мужчина видит все в красном цвете
После приема слишком большой дозы препарата против импотенции все видимое предстало перед мужчиной в красном цвете. ФОТО: Bigpikcha.ru

31-летний житель Нью-Йорка после приема лекарств для улучшения потенции стал видеть мир исключительно в красном цвете. 3-месячное лечение не дало никаких результатов. До того не было никаких жалоб на здоровье, говорит мужчина.

Нарушение зрения у американца вызвал раствор силденафила. Это вещество входит в состав препаратов против импотенции. Есть и в "Виагре". Купил раствор мужчина через интернет. Сколько принял не знает: отпил из бутылки, не отмеряя дозы. Однако точно больше рекомендованных 50 мг/мл, пишет издание nplus1.

По истечении некоторого времени после приема препарата мужчина начал видеть все в разных оттенках красного. Впоследствии у него ухудшилось и контрастное зрение. Через некоторое время перед глазами появились искры и вспышки. Последний симптом впоследствии исчез, однако первые 2 остались. Так продолжалось в течение 2-х дней, после чего мужчина обратился в больницу. Обследовав пациента, медики обнаружили у него частичное повреждение клеток, ответственных за цветное зрение. Диагноз поставили — токсическое поражение сетчатки глаз.

Мужчине назначили курс гормональной терапии. В результате никаких сдвигов так и не произошло. Врачи подозревают, что произошедшие изменения необратимы.

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Жалобы на нарушение зрения после приема препаратов на основе силденафила врачи фиксировали и раньше. Чаще всего это была светобоязнь, фотофобия, помутнение зрения и окрашивание всего видимого в синий цвет. Однако максимум через сутки эти побочные действия проходили.

Ранее назвали дешевые таблетки, повышающие потенцию. Как оказалось, это аспирин. У мужчин, которые его принимали, количество успешных половых актов выросло от 31% до 78%. Такой эффект вызван кроворазжижающим свойством данного препарата.

nplus1.ru
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Дата
04
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