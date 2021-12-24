Из-за Omicron: в Украине заговорили об усилении карантина

В Украине могут усилить карантинные меры в случае активного распространения нового штамма коронавируса Omicron.
Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, пишет Укринформ.
"Будем смотреть, какие нормы окажутся более эффективными. И соответствующие корректировки могут внести и к нашему адаптивному карантину об усилении масочного режима и обработке рук", - сказал Кузин.
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По его словам, пересмотр вопроса о возможном усилении карантинных ограничений возможен в конце января. Тогда в министерстве уже "точно будут иметь обоснованные прогнозы распространения нового штамма".
"Учитывая то, что сейчас трудно делать прогноз по распространению нового штамма, то пока наш основной фокус будет сводиться к выявлению новых случаев Omicron и к максимальному их обследованию", - подчеркнул Кузин.
Ученые обнаружили 12 вариантов штамма Delta, циркулирующих в Украине. Один из них (AY.122) новый и попал в страну из России. АY.122 характеризуется тяжелым течением болезни, высокой скоростью инфицирования и смертностью.
Вариант AY.122 был найден в образцах из Днепра, Сум, Полтавы, Николаева, Житомира и Одессы. Штамм Omicron среди предоставленных образцов не обнаружили.
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