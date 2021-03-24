Из-за бытовой химии мальчики рождаются с меньшими половыми органами

Иллюстративное фото / Getty Images

Ведущая эпидемиолог и ученый-эколог Шенны Свон опубликовала книгу, в которой исследуется связь между промышленными химическими веществами и длиной полового члена у мужчин.

В книге докторши Свон "Обратный отсчет" утверждается, что современный мир меняет репродуктивное развитие людей и угрожает будущему виду. Об этом пишет Euronews.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 15 факторов, которые влияют на сексуальное желание

В книге показано, как загрязнение приводит к более высокому уровню эректильной дисфункции, снижение фертильности и увеличение количества детей, рожденных с маленькими пенисами. Исследование рисует мрачную картину на будущее и способность человечества к выживанию.

"Химические вещества в окружающей среде и нездоровый образ жизни в современном мире нарушают гормональный баланс, вызывая разного уровня репродуктивную вред", - об этом пишет доктор Свон.

Согласно исследованию, нарушения влекут фталаты - химические вещества, используемые в производстве пластика. Они могут влиять на выработку гормонов эндокринной системы. Эта химия используется для увеличения гибкости вещества. Ее можно найти в игрушках, пищевой упаковке, моющих средствах, косметике и многих других продуктах.

"Младенцы теперь рождаются на свет уже загрязнены химией через веществ, которые поглощают в утробе матери", - говорит докторша.

В одном из ее самых известных исследований в 2017-м изучена связь между количеством сперматозоидов и загрязнением, в ходе исследования, посвященного фертильности мужчин за последние 40 лет. Изучив 185 исследований с участием почти 45 тыс. медиков, Свон и ее команда пришли к выводу, что количество сперматозоидов среди мужчин в западных странах упала на 59% в период с 1973-го по 2011-й.