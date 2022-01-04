Изменили схемы комбинирования вакцин от Covid-19

В Украине изменили схемы использования различных вакцин для основного курса прививок от Covid-19.
Вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech теперь можно сочетать с векторными (AstraZeneca) и мРНК-вакцинами (Moderna или Comirnaty от Pfizer-BioNTech). Кроме того, после Moderna или Pfizer теперь можно применять вакцину AstraZeneca, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Возможны следующие схемы использования различных вакцин:
первая доза инактивированной вакцины (CoronaVac/Sinovac) + вторая векторной (AstraZeneca) или мРНК (Pfizer, Moderna);
первая доза векторной вакцины (AstraZeneca) + вторая мРНК-вакцины (Pfizer, Moderna);
первая доза вакцины мРНК (Pfizer, Moderna) + вторая доза векторной вакцины (AstraZeneca).
Интервал между вводами для всех схем – 28 дней.
Женщинам, которые получили первую дозу вакцины CoronaVac/Sinovac, а потом забеременели, использовать для второй дозы вакцину на другой платформе. Предпочтение следует отдавать мРНК-вакцинам Pfizer или Moderna. Минимальный интервал между дозами - 28 дней.
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В Украине стартовала онлайн-запись на бустерную дозу прививки против коронавируса через систему Helsi. Для бустерной дозы используют вакцины Moderna или Pfizer.
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