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вторник, 11 февраля 2020 13:06

Исследователи обнаружили способность легких к самовосстановлению после курения

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Исследователи обнаружили способность легких к самовосстановлению после курения
Исследования показали, что существуют клетки, которые имеют свойство избегать повреждения и впоследствии восстанавливать пораженные легкие. Фото: ТВА

Долгое время ученые были убеждены в том, что мутации, приводящие к раку легких, являются постоянными и сохраняются даже после отказа от курения. Однако результаты исследований, опубликованные в журнале Nature, указывают на существование клеток, имеющих свойство избегать повреждения и впоследствии восстанавливать пораженные легкие.

Исследование проводилось на дыхательных путях курильщиков и выявило, что подавляющее большинство их клеток имеет до 10 000 генетических мутаций, вызванных действием табачного дыма. И все же небольшая доля клеток остается невредимой. Эффект восстановления легких с помощью неповрежденных клеток наблюдается даже у пациентов, куривших каждый день в течение 40 лет, прежде чем отказаться. Результаты исследований показывают, что люди снижают риск рака легких практически с момента, когда они прекращают курить. Поэтому если вы не курите, то не начинайте, если курите, то отказывайтесь, если не отказываетесь, то меняйтесь, переходите на менее вредные альтернативы.

По словам доктора Рэйчел Оритт, научного исследователя из Cancer Research UK, люди, прекращающие курить, с помощью процесса самовосстановления клеток могут предотвратить больший вред собственному здоровью и дать своим легким шанс на восстановление.

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Дата
11
февраля

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